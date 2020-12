Francesco Boccia: "L'Abruzzo verrà diffidato"

"Il presidente della regione Abruzzo è in stretto contatto sulle questioni sanitarie con il ministero della Salute. L'Abruzzo nel momento di maggior crisi anticipò di due giorni la zona rossa, da venerdì a mercoledì. C'è la disponibilità del governo a riconoscere la fine del periodo di zona rossa nelle tre settimane che sono obbligatorie: se l'da mercoledì avrebbe l'intesa del ministero della Salute, se invece decide autonomamente di andare in zona arancione da domani mattina sarà diffidata". In colegamento conspiega come si comporterà il governo con la decisone del presidente di regione"Bisogna tutelare sul piano sanitario tutti gli abruzzesi e tutti gli italiani", dichiara il ministro degli Affari regionali.