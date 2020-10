Francesco Bettuzzi: "La mia storia con Elisabetta Gregoraci"

"Sono stato fidanzato con lei tre anni circa, tra alti e bassi. Fisiamo conosciuti a cena a Montecarlo, l'11 aprile 2014, facevo ancora il pilota di linea. Ci siamo tenuti in contatto successivamente, abbiamo anche lavorato insieme. Allora era sposata, ma ci sentivamo e basta. Poi all’inizio del 2017 mi chiamò e mi invitò a cena: lì eravamo già abbastanza in sintonia, mi doveva dire anche che si stava sparando e da lì abbiamo iniziato a frequentarci"., in collegamento con, racconta come ha conosciuto"Tra noi è finita a ottobre dell’anno scorso", continua Francesco, "quando viene a mancare l'amore, non si può andare avanti".