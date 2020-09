Dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip dopo solo 24 ore,affronta le cinque sfere di. “Io mi sono ritirata perché ho un cane che ha 16 anni. Viviamo da 16 anni in simbiosi. Quella notte nella casa ho pensato a lui tutta la notte.che ora devo gestire da sola. Ho fatto una cosa più grande di me”, spiega Flavia Vento a Barbara d'Urso."Mi hanno detto che”, chiede, “Devi avere rispetto per i tuoi colleghi che non sono entrati”. “Avevo comunque l’ansia per il Covid, io già sono ansiosa di mio, ma ho lasciato solo per i cani”, è la risposta della showgirl.