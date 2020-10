Federico Fashion Style, nuovo scontro con Antonella Mosetti

, nome d'arte del parrucchiere die vip Federico Lauri, torna a Live - Non è la d'Urso per affrontare le cinque sfere. Nella puntata di domenica 27 settembre, Antonella Mosetti aveva già attaccato il parrucchiere : al centro della lite, il pagamento di alcune extension.La showgirl è ospite nuovamente della trasmissione, ma Federico Fahion Style non accetta la sua versione dei fatti: "Antonella abbi il coraggio di dire la verità. Per me questa situazione si chiude qui: sei incommentabile.. Hai passato la carta di credito e diceva transazione non eseguita. Poi sei sparita"."Fai più bella figura a stare zitta", ripete il parrucchiere, "tu non hai pagato, sei una buffona". Antonella Mosetti replica con durezza e tra i due lo scontro è inevitabile. Nel video qui sopra i momenti più accesi tra il parrucchiere e la sua ex cliente.