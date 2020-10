"Non c'è stata nessuna storia tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Io credo che Adua non lo abbia mai baciato, credo proprio così. Non è che mi interessasse molto questa loro storia, perché sapevo benissimo che sarebbe stata una follia"., uno dei più famosi addetti stampa italiani, parla a Live - Non è la d'Urso condella relazione tra i due attuali concorrenti del Grande Fratello Vip, e colleghi sul set."La storia privata di Morra non la conosco, lo vedevo sia a Zagarolo che sul set", spiega Lucherini, "dico che non stavano insieme perché a Zagarolo si dormiva in vari bungalow di questa villa e dormivano in posti diversi".