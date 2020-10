Coronavirus, lo scontro tra Andrea Crisanti e Maria Rita Gismondo

"Dobbiamo combattere il virus, dobbiamo impostare una sistema di sorveglianza in grande di bloccare la catena di trasmissione. Abbiamo perso sei mesi, c'è bisogno di fare sorveglianza attiva"., direttore di Microbiologia di Padova, interviene in collegamento con Live - Non è la d'Urso per spiegare cosa dovrebbe fare il governo per contrastare l'aumento dei contagi da coronavirus."Solo il 5 per cento ha qualche sintomo, e solo lo 0.5 con esito nefasto", replica, direttrice di Microbiologia all'ospedale Sacco di Milano, "bisogna proteggere i deboli e continuare a vivere, perché io penso che tra poco il nostro grande nemico è la povertà".