Caso Genovese, parla Vania: "Ho rischiato di morire"

"In questi giorni, dopo che è uscita la notizia del suo arresto, ho letto tante cose. I miei ricordi si son fatti più precisi. La cosa che mi fa più male sono i commenti di queste persone che cercano di darmi la colpa o giustificare quello che mi è stato fatto: quello che ho vissuto io ,quelle ore di paura... non si può neanche immaginare., ho rischiato di morire, ho avuto paura di non poter più vedere mia mamma, mio papà, mia sorella". A Live - Non è la d'Urso la voce di, nome di fantasia, la ragazza che ha denunciato le violenze a una festa di Alberto Genovese a Milano."Io, che sono la vittima, mi sono sentita più volta offesa, in questo momento chiederei solo un po' di umanità a tutti", continua Vania, "sono una ragazzina di 18 anni faccio la modella, ho finto gli studi: non sono assolutamente la persona che hanno detto., non venivo assolutamente pagata".