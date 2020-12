Caso Genovese, l'ex fidanzata: "Con me non è mai stato violento"

"Ci siamo messi insieme nel maggio 2017 e siamo stati insieme per un paio di anni. Avevamo una vita di coppia normale: con me non è mai stato violento, era protettivo generoso, dolce, si comportava in maniera amorevole". A, parla della sua relazione con l'imprenditore milanese indagato ora per violenze."Sono rimasta scioccata da quello che ho letto", prosegue J., "non sono mai stata un'amante delle feste in casa, sapeva che non mi piacevano e io non c'ero mai, ma non c'erano mai più di dieci persone: quando stavamo insieme non aveva la disponibilità economica che ha adesso". A Live - Non è la d'Urso viene raccontata anche la relazione con l'attuale fidanzata di Genovese, S., 23 anni.