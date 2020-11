Caso Genovese, Carmelo Abbate: "È un pezzo di m***a"

"Quest'uomo è un pezzo di m***a, non ha neanche gli attributi di prendersi la responsabilità dando la colpa alla droga. Lei può anche essere andata volontariamente alla festa, può anche aver deciso consapevolmente di assumere stupefacenti, può anche inizialmente aver deciso di appartarsi con quest'uomo, ma se per qualsiasi motivo a un certo punto ha deciso di sottrarsi quello, e basta". Adà la sua opinione sue la vicende che lo vede coinvolto."Io l'ho conosciuto perché era il fidanzato della figlia di una mia amica", dice Alba Parietti, "se come dice assume 4 grammi di cocaina e anfetamine al giorno, è da Tso".