“Mi era stato garantito dal mio agente che non sarei stata oggetto di tiro al bersaglio. Sarebbe stata una serata dove io venivo a fare l’opinionista”. Lanon accetta che si parli ancora della sua vita nello studio die dichiara rivolgendosi a: “È stata fatta una promessa tra il mio agente e una tua autrice”.“Io non so nulla. Non sapevo che ci fossero degli accordi", risponde la conduttrice, "Io rispetto gli accordi che qualcuno ha preso per me. Siccome questa trasmissione fino a prova contraria la conduco io e la scrivo anche io, decido che stasera io non parlo più di lei perché non conosco questi accordi.”.