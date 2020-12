Ariadna Romero: "Ho tifato per Pierpaolo ed Elisabetta"

"Non ho mai parlato perché mi sento fuori luogo in questa situazione, con lui è stata una storia bellissima, ci siamo amati alla follia ma ormai è finita - da più di due anni. In Elisabetta vedo una donna e una mamma. All'inizio l'ho visto molto molto preso, ho sognato un po' con loro, ho fatto il tifo per loro, nelle ultime settimane l'ho visto un po' staccato ". Adice la sua sull'avvicinamento tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci al GF Vip."Elisabetta la difendo a spada tratta, la capisco: lei ha un figlio fuori, il fatto che abbia frenato vuol dire che la sua priorità era proteggere qualcosa fuori", spiega l', con il quale ha avuto un figlio nel 2017.