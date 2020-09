Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento e Morgan

Nello studio di, figlia di, è visibilmente emozionata per la sua prima intervista televisiva.Anna Lou, 19 anni, racconta a Barbara d'Urso gli esordi della sua carriera d’attrice (ha partecipato alla terza stagione della serie Baby) e il suo rapporto con la madre: “Anche mamma è un caratterino. Lei c’è sempre per me, il nostro rapporto è dominato dall’onestà."."Tu a chi assomigli di più, a mamma Asia o a papà?", chiede la conduttrice. "Mi dicono che la mia personalità è molto simile a quella di mia nonna materna, ho anche i suoi occhi”, dichiara la figlia di Asia Argento.