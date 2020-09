Angelo Chianello da Mondello: "Sto scontando la mia pena"

"Non posso lasciare la Sicilia perché ho un problema con la giustizia sto scontando la mia pena. Ma voglio dire che non ho un manager e non ho mai preso soldi".da Mondello, in collegamento, si racconta aDiventata famosa con il suo tormentone sul covid-19, Angela Chiarisce: "Non intendevo che non esiste il covid, ma che a Palermo non avevamo tutti questi casi gravi". Barbara d'Urso le dà appuntamento in studio afficnhé la donna possa raccontare la sua storia e rispondere alle critiche ricevute