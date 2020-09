Angela Chianello, da "Non ce n’è Coviddi" a star di Instagram

. Una frase, un tormentone estivo ripetuto da molti e criticato in egual misura. Dietro il fenomeno virale dell'estate 2020 c'è, la signora di Palermo diventata celebre per una sua intervista dalla spiaggia di Mondello lo scorso maggio.Solo pochi giorni fa, Angela ha deciso di crearegrazie al quale ha ottenuto un seguito esponenziale. In circa 24 ore, è stata seguitaAi microfoni di, la donna aveva espresso alcune opinioni discutibili sulla diffusione del Covid-19 poco dopo la fine del lockdown: "Non c'è niente", “e vabbè a settembre ci richiudiamo a casa”. Dopo l'intervista in spiaggia, la donna è stata invita daper spiegare meglio le sue affermazioni. Potete rivederenel video qui sotto.