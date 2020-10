Angela Chianello da Mondello sul figlio: "Non accettavo che morisse"

"È cresciuto con mia madre e mio padre, poi ha avuto un brutto calvario ed è stato portato in rianimazione: ne ha passate tante prima di morire"., ospite a, racconta della malattia affrontata dal figlio e del perché ha avuto problemi con la giustizia."Mio padre gli aveva fatto il funerale e gli aveva comprato tutto: io come madre non mi sentivo nulla per non contribuire al. Sono andata a commettere un reato, ed è giusto che ho pagato, ma l'ho fatto per mio figlio", spiega Angela, "ho rubato in un negozio: l'ho fatto per mio figlio. Non accettavo che morisse".