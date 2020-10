Wuhan, discoteche piene e niente mascherine

, oltre dieci mesi dopo l'inizio di un'epidemia che ha sconvolto tutto il mondo, si è tornati alla normalità, con locali e discoteche piene di persone e nessuna mascherina in giro. Roberta Rei de Le Iene mostra come si vive oggi nella città della Cina simbolo dell'epidemia, che dopo l'esplosione dei contagi da coronavirus e 76 giorni di lockdown ora vive una nuova fase, in cui il virus sembra non fare più paura.Ma cos'è il modello Wuhan? È l'applicazione di una strategia basata sulle tre T: testare, tracciare, trattare. "Un modello che da noi è stato usato solo in Veneto, e che l'Oms aveva caldeggiato per bloccare il contagio, ma che poi è stato ignorato", spiega la giornalista. In Cina si basa sulla raccolta di un enorme numero di dati, possibile grazie aisistemi di sorveglianza molto pervasivi, screening facciali e geolocalizzazioni.