Veronica, la raccolta fondi per la protesi al braccio

Nella puntata de Le Iene di, va in onda la storia di, una ragazza di 22 anni di Napoli, nata al quinto mese di gravidanza senza il braccio sinistro, che ha inviato una mail alla trasmissione di Italia 1 per chiedere un aiuto.L'inviata Veronica Ruggeri porta Veronica e la madre Luciana a Budrio, nel bolognese, dove un'azienda specializzata inpotrebbe dare una speranza alla ragazza, che dall'adolescenza in avanti ha fatto molta fatica ad accettarsi. Ma le protesi costano decine di migliaia di euro e Le Iene aprono una raccolta fondi: l'obiettivo viene raggiunto in meno di 5 minuti.