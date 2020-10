Vaccino antinfluenzale, dubbi sugli appalti della Regione Lombardia

"Abbiamo analizzato le carte che riguardano le gare di appalto della Regione Lombardia per leuna a una e da quel che ci risulta non solo laavrebbe comprato le dosi di questi vaccini a prezzi esorbitanti ma avrebbe cercato di acquistare alcune dosi che non sono neanche registrate alla'Aifa, l'agenzia del farmaco". L'inviato de Le Iene Gaetano Pecoraro introduce il servizio in onda martedì 13 ottobre in prima serata dalle 21.10.Nel servizio Pecoraro mostra i documenti che attesterebbero che la Regione Lombardia si è aggiudicata un lotto dicontro l'influenza stagionale non ancora registrato all'Aifa.