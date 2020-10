Steve e Danika Mori, l'intervista de Le Iene alla coppia di attori porno

"Siamo compagni di lavoro e di avventura, innamoratissimi da 12 anni. Il nostro è stato un percorso, ora siamo produttori di contenuti digitali per adulti: pornostar insomma. Il nostro porno è assolutamente diverso da quello tradizionale perché è di coppia e la chimica esce fuori, più realistico perché one shot: non rifacciamo mai le scene". Stefano e Federica, in arte Steve e Danika, sono due attori porno italiani intervistati da Nina Palmieri de Le Iene nella puntata in onda giovedì 29 ottobre su Italia 1."Non lasciare al porno di dover educare sessualmente i giovani", spiega Stefano, e gli fa eco la fidanzata Federica: "Rischia di diventare l'unico istruttore perché non c'è un'educazione, non ci sono altri esempi".