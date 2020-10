Speranza, intervista al rapper: "Faccio anche il muratore"

"Non ho continuato a studiare perché la testa non c'era, persa nella birra e nei sogni. Nel portafoglio ho 50 euro e in banca 600, arrivano dal lavoro:, lavoro con mio padre. Prima tornavo dai live, mi vestivo ancora sporco, andavo al lavoro e ritornavo a casa, mi facevo una doccia e ripartivo: l'ho fatto per un anno". Un'intervista a cuore aperto quella di, in arte, a Le Iene Il rapper italo francese di 34 anni racconta il suo passato: dalla separazione dei genitori al doppio lavoro, dai piccoli reati agli amici che non ci sono più.