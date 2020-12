Nel servizio de Le Iene di Nicolò De Devitiis in onda, in prima serata, su Italia 1 - la realizzazione di un piccolo grande sogno:, un bambino di 12 anni, incontra, ex giocatore, ora allenatore del Bologna. I due protagonisti avevano stretto una grande amicizia a distanza, attraverso una corrispondenza fatta di lettere e video messaggi, durante l(leucemia, ndr.) che hanno condiviso nello stesso periodo e, fortunatamente, superato.L’inviato accompagna Mirko al centro sportivo del Bologna e, dopo l’allenamento con la squadra, l’allenatore rossoblù gli parla con grande sensibilità. Queste le parole di Mihajlovic: “Sei stato forte, non è facile passare quella malattia.? Anche io, e piango anche adesso. Ho pianto anche quando ho ricevuto la tua lettera. Io mi ricordo tutte le pubblicità che erano in quel momento in televisione e inconsciamente, anche adesso, a distanza di un anno, quando le rivedo mi vengono i brividi, perché le avevo viste mentre ero lì. La sera mi prendeva un po' di malinconia. Quando il medico mi ha detto che c’era qualcosa che non andava gli ho chiesto se di questa malattia si muore. Lui ha risposto che fino a vent’anni fa non si poteva fare niente ma che adesso, con le ricerche, con il miglioramento e(di midollo, ndr.) non è più così. E a me bastava saperlo. L’Italia come paese è uno degli ultimi in Europa per donazioni, ma servono solo due ore, e io penso che donare sia la cosa più bella che esiste, perché donando salvi una vita”.Il servizio completo andrà in onda stasera, martedì 15 dicembre, a Le Iene, in prima serata su Italia 1.