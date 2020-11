Rossella Discolo, in arte, 25 anni, ha le idee molto chiare e risponde senza esitazione a tutte le domande dell'intervista de. Dopo l'uscita del suo ultimo singolo", la rapper si racconta al programma di Italia 1: "Sono quattro anni che faccio musica, prima ho fatto ripetizioni d'inglese e la barista. Ho fatto X-Factor. Il mio cantante preferito è Michael Jackson".Parlando delle critiche ricevute per aver mostrato il suo corpo nei videoclip e sui social, Roshelle aggiunge: ", mi piace usare entrambi nella maniera perfetta. Le tette che ho a 25 anni non le avrò a 60 quindi meglio usarle adesso. C'è sempre un'eleganza in quello che cerco di fare".