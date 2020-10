è una intricatasecondo cui ci sarebbe una enorme macchinazione all'interno delle istituzioni statunitensi, che nasconderebbe anche attidi pedofilia e cannibalismo, per far uscire dalla Casa bianca Donald Trump, l'unico che starebbe combattendo contro ile i suoi lunghi tentacoli. L'inviata deRoberta Rei indaga all'interno di quella che è diventata una setta, parlando con i suoi seguaci e con chi ne è uscito."L'idea è che Trump sta guidando una crociata contro le élite, contro potentissimi pedofili e burattinai per distruggerli", spiega un seguace di QAnon. Il servizo completo nel video qui in alto.