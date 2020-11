Ospedale di Padova: “Siamo al limite, è una situazione di grande stress”

Martedì 3 novembre è andata in onda la seconda puntata del reportage della ienaall’interno dell’, uno dei più grandi presidi medici italiani che utilizza da sempre le metodiche e le terapie più all’avanguardia.L’inviato dedocumenta insieme a medici, infermieri, personale sanitario e pazienti, le cure e gli effetti delle terapie in questa. Focus del servizio saranno i reparti di terapia intensiva e subintensiva della struttura sanitaria. "Il trattamento intensivo viene riservato ai pazienti che altrimenti non avrebbero altre possibilità di sopravvivenza", afferma il direttore Ivo Tiberio del reparto di anestesia e rianimazione.