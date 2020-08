Giovedì 13 agosto in prima serata su Italia 1 va in onda, uno speciale in ricordo della conduttrice e inviata de Le Iene Nadia Toffa a un anno esatto dalla sua scomparsa Un anno dopo, i suoi compagni di viaggio la raccontano, la ricordano, e la festeggiano: un omaggio alla sua carriera per ricordare la giornalista che per un anno e mezzo ha affrontato la malattia, condividendo sui social network il suo percorso e raccontando le difficoltà della chemioterapia. La sua forza e la sua semplicità le hanno fatto conquistare l'affetto di milioni di spettatori, che nel giorno della sua scomparsa hanno inondato i social network di messaggi di cordoglio e pochi giorni dopo hanno affollato le strade di Brescia per darle l'ultimo saluto.