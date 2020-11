Nadia Fanchini, lo scherzo de Le Iene alla ex sciatrice

, il compagno di, fa credere alla ex sciatrice alpina italiana di essersi sottoposto a vasectomia perché ha deciso che non vuole più avere figli, ma è solo uno scherzo de Le Iene L'atleta italiana, un bronzo e un argento ai Mondiali di sci in carriera, non è entusiasta della scelta del compagno, con il quale ha un figlio: "Ma sei deficiente? Me te sei proprio malato! Tutti che pensano che sei una brava persona, ma sei un cogl***e. A me non me ne f***e un ca**o, io con te non ci sto, con uno che racconta le bugie non ci sto". Qui sopra una breve anteprima dello scherzo che va in onda su Italia 1 in prima serata a Le Iene martedì 3 novembre.