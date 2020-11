Morto suicida in carcere, le parole della famiglia

"Era da curare, tutti hanno una loro colpa". Queste le parole di accusa di, madre di22enne morto suicida nel carcere dinel 2017.La donna si sfoga in un lungo servizio dein cuiricostruisce la vicenda del giovane affetto da una seria malattia psichica. La prima diagnosi fu fatta quando era ancora un bambino e certificava una "personalità borderline con marcati tratti maniacali"."Dissero che il 90% dei ragazzi con questa patologia, con la crescita, rientra da quel disturbo", spiega la madre che racconta come negli anni la patologia del figlio si sia invece aggravata costringendolo a passare da una struttura psichiatrica all’altra. Poi in adolescenza, per via dei suoi "impulsi di cleptomania", Valerio tra bravate e furti passa da una comunità all’altra fino al carcere. Ed è proprio in carcere che il giorno diValerio si suicida.Per la sua morte sonodella penitenziaria e un medico. Nell’ottobre scorso poi ildecide che il procedimento penale deve proseguire anche per la direttrice di Regina Coeli. "Io sono un esecutore degli ordini dell’autorità giudiziaria. Se il detenuto era rimasto in carcere è perché c’era scritto questo", dichiara alla trasmissione di Italia Uno Silvana Sergia. "Mi batterò affinché la morte di mio figlio serva a qualcosa", conclude invece la signora Morassi.

