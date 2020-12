A Le Iene nuove testimonianze sulla morte di David Rossi

Sono ancora tanti i punti interrogativi sulla morte di David Rossi che non troverebbero ancora una risposta e per questo motivo, in merito alla vicenda, Le Iene sono tornate a indagare sul caso con nuove testimonianze esclusive, in onda durante la puntata di martedì 1 dicembre.



Le Iene Antonino Monteleone e Marco Occhipinti hanno raccolto nuove testimonianze sui presunti festini privati a cui avrebbero partecipato importanti personalità di Siena, che in qualche modo potrebbero avere un legame con la misteriosa vicenda della morte di David Rossi (qui potete rivedere lo speciale de Le Iene dedicato alla morte di David Rossi). Il capo della comunicazione di Mps è caduto dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013 nel bel mezzo di una bufera giudiziaria, mediatica e finanziaria, facendo inizialmente pensare a un suicidio.



Carolina Orlandi, la figlia della moglie di David Rossi, sostiene: "Le novità più importanti sicuramente riguardano le indagini fatte a Genova dalla procura. Le carte di queste indagini sono piene di testimoni che confermano l’esistenza di questi festini".



TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE