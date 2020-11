Michele Morrone, furto di quadri nello scherzo de Le Iene

"MI sono messo nei guai con zio Ciccio, non è bella gente". Così Raffaele, migliore amico di Michele Morrone, spiega all'attore perché ha dovuto rubare i suoi quadri e rivenderli a una galleria d'arte.



Nella puntata di giovedì 12 novembre la vittima dello scherzo de Le Iene è l'attore 30enne, protagonista di 365 giorni. Rientrato a casa, si accorge che qualcuno ha sostituito i quadri - da lui realizzati - con delle copie, e dopo aver rintracciato la galleria d'arte che ne è entrata in possesso, scopre che a sottrarglieli è stato il suo migliore amico per un debito con una famiglia della criminalità organizzata.



