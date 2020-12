Nella puntata de Le Iene di martedì 8 dicembre, in onda in prima serata su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Play,è vittima dello scherzo di Nicolò De Devitiis.La ballerina e conduttrice televisiva, appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, crede di realizzare un sogno:per recitare una parte in un suo film. Al provino però la showgirl si presenta con i denti completamente scuriti, per via di un errore commesso dal suo dentista e per il quale scoppia a piangere sul lettino dello studio, convinta che i denti non torneranno più bianchi.