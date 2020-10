Mario Biondo, come rivedere lo speciale de Le Iene

Condividi

Lunedì 5 ottobre è andato in onda su Italia 1 “Le Iene presentano: Speciale Mario Biondo. Un suicidio Inspiegabile”, una puntata interamente dedicata al cameraman siciliano la cui morte, avvenuta nel maggio del 2013 a Madrid, sembra ancora avvolta da misteri e anomalie. La puntata è integralmente visibile qui sopra.



In questo appuntamento Cristiano Pasca, la Iena che in questi anni si è occupata del caso, ripercorre i momenti chiave della vicenda e presenta tutti i nuovi elementi e le testimonianze emerse fino ad oggi, in attesa che il prossimo 2 ottobre la Procura di Palermo decida sull’archiviazione definitiva del caso o sull’ulteriore proroga delle indagini.



La storia: Mario Biondo è il marito di uno dei volti più noti della tv spagnola, la bellissima Raquel Sanchez Silva. Raquel e Mario si sono conosciuti mentre lavoravano entrambi all’"Isola dei Famosi" spagnola. Lei come inviata e lui come cameraman. Sboccia l’amore e dopo circa un anno, il 22 giugno 2012, si sposano: una fiaba a lieto fine.



Ma un anno dopo lui viene trovato morto. È il 30 maggio 2013, attorno alle 17 è la domestica a trovarlo impiccato nel salotto di casa. La giustizia spagnola archivia subito il caso come suicidio, senza portare avanti alcuna indagine, ma i genitori di Mario non ci stanno e spingono le autorità giudiziarie italiane a riaprire il caso. I magistrati del Tribunale di Palermo trovano infatti molti elementi che sembrano incompatibili con il suicidio. Tra questi un’emorragia cerebrale che non ci sarebbe dovuta essere, la posizione del corpo completamente innaturale, dei segni sul collo, la forma del cappio e lo stato della libreria alla quale Mario era appeso.