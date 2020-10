Margherita Vicario, l'intervista a Le Iene: "Sono femminile e femminista"

"Sono femminile e sarebbe folle non essere anche femminista". La cantante e attricesi racconta in un'intervista a Le Iene in onda martedì 27 febbraio, disponibile in streaming on demand su Mediaset Play.Al cinema ha lavorato con Woody Allen, Fausto Brizzi e Diego Bianchi e per la televisione ha recitato ne I Cesaroni, I Borgia, R.I.S. Roma - Delitti imperfetti. Nel 2013 ha pubblicato il suo primo singolo in studio, per ottenere il successo maggiore con Mandela nel 2019. "Ho 32 anni, portati alla grande e vissuti intensamente e", racconta nell'intervista, in cui spazia dalla carriera agli affetti alla vita privata "credo che farò figli, e so già con chi".