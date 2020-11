"Mettiti le mutande e vai di là, veloce. Non ti voglio sentire, non farmi inca**are".impugna un martello mentre cerca di far uscire dalla camera da letto un uomo toalmente nudo, ignaro si tratti del famoso attore pornografico. Nella puntata di martedì 10 novembre l'ex difensore dell'Inter è infatti vittima di uno scherzo de Le Iene : gli viene fatto credere che nella sua automobile, appena comprata, vengono girati dei film porno nel classico format fake taxi.Il produttore dei video a luci rosse sarebbe proprio il figlio dell'ex calciatore, che quando lo scopre va su tutte le furie. Ma prima deve spiegare perché in macchina ci sia dell'intimo femminile.