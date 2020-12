Lo scherzo di Blind a Emma Marrone a Le Iene

Anche Emma Marrone è finita nella trappola di uno degli scherzi de Le Iene. Il programma di Italia 1 grazie alla complicità di Blind, rapper che di recente si è aggiudicato il Disco d'oro con "Cuore Nero", ha organizzato uno scherzo alla cantante.



Emma ha infatti creduto che ci fossero in circolazione delle voci di un presunto flirt tra lei e il rapper. Una notizia che Blind non avrebbe completamente disdegnato, anzi: "Secondo me ci conviene che giri sta notizia, finiamo in copertina!", le dice Blind. Emma è sconvolta: "A parte che potrei essere tua madre, ma cos'è sta stron***a?". L'intervista e lo scherzo integrale nel video qui sopra.

