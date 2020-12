Lo scherzo de Le Iene a Pippo Franco

Pippo Franco è la vittima dello scherzo de Le Iene andato in onda nella puntata di martedì 22 dicembre. Il comico crede che una suora moldava sia incinta del figlio Gabriele.



Arrivato in una clinica di Roma, Pippo Franco non vuole credere alla scena che gli si presenta davanti agli occhi: una suora incinta del figlio, mentre si sottopone all'ecografia. E quando Gabriele accenna all'interruzione di gravidanza, il comico, fervente cattolico, non ci sta: "In me troverai un nemico, non si può tornare indietro ora". Poi la rivelazione dello scherzo: "Quindi la suora è la sorella del Grande Fratello?", dice con un sorriso.

