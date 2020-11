Le Iene, spaccio a conduzione familiare a Palermo

Circa un mese fa Le Iene erano state acon, che muovendosi nelaveva mostrato una fiorente attività di spaccio di droga a conduzione familiare. Attraverso delle microcamere erano state riprese varie attività gestite direttamente in casa, dove erano anche presenti dei bambini particolarmente piccoli.Qualche settimana dopo emergono delle novità legate allo spaccio nelle zone del palermitano: lunedì 2 novembre il comando provinciale dei carabinieri ha dato il via a un'. Le Iene hanno seguito l'intero intervento, come mostrato nel servizio in onda durante la puntata di giovedì 5 novembre.