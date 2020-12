Le Iene, nuovi testimoni sul rapimento di Silvia Romano

Le Iene tonano sul caso del rapimento della volontaria italiana Silvia Romano trattenuta dai suoi sequestratori per oltre 500 giorni. Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli intervistano un uomo, che durante le prime fasi del rapimento sarebbe stato in contatto con un funzionario dello stato incaricato di occuparsi della sua liberazione.



Proprio su questo argomento, Le Iene provano a fare maggiore chiarezza insieme a Massimo Alberizzi, storico corrispondente del Corriere della Sera, il quale rivela: "L'Italia non aveva nessun interesse a liberare Silvia Romano, non le conveniva". Il giornalista ha raccontato di aver indagato a lungo sul rapimento, sul quale già dal primo giorno - il 20 novembre del 2018 - sembrano esserci diversi punti che non tornano. Incongruenze che aumentano col passare dei giorni, fino ai movimenti sulle chat del suo cellulare.



