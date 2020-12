Le Iene, lo scherzo a Marco Belinelli

Un sequestro lampo, uno scambio di persona, armi. Questi gli ingredienti dello scherzo organizzato daal campione di basketCome reagirà l'unico italiano ad avere vinto un titolo Nba, appena tornato a giocare con la Virtus di Bologna, alla pressione data dalla brutta situazione? La Iena Nicolò De Devitiis, con la complicità dell’allenatore del campione, ha organizzato un rapimento con tanto di trattativa sul riscatto e armi in possesso.Lo scherzo completo andrà in onda giovedì 3 dicembre, a “Le Iene”, in prima serata su Italia1. Qui sopra una piccola anticipazione del servizio.