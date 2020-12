Le Iene raccontano la lotta al Covid-19

A Le Iene continua il reportage di Alessandro Politi e Marco Fubini, che giorno dopo giorno seguono il lavoro di medici, infermieri e operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta al Covid-19.



Durante la puntata di mercoledì 9 dicembre, i due inviati hanno seguito le operazioni di assistenza, dalla telefonata ricevuta per chiedere i soccorsi all'intervento sul posto. Quindi il ritorno in corsia e la raccolta di nuove testimonianze da parte di chi sta provando a vincere la battaglia contro il coronavirus come paziente e chi invece sta facendo l'impossibile per salvare il maggior numero di vite.





