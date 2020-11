Le Iene, parla il trapper Gallagher: “Su di me solo ca***te”

È uno degli artisti più controversi e discussi della scena. Solo qualche settimana fa è finito sui giornaliStiamo parlando di, nome d’arte ditrapper romano che nel corso degli anni ha fatto parlare di sé più per le vicende giudiziarie che per quelle musicali.Nel 2019, ad esempio, ha subìto una condanna a due anni e mezzo per tentata rapina e aggressione per poi tornare in libertà con l’obbligo di firma giornaliero. “Su di me solo c****te”, sostiene però il 25enne romano che ha passato due giorni con l’inviato dea cui ha raccontato la sua verità."Non sono superficiale, c’è un mondo da scoprire", sostiene Gallagher in un’intervista in cui il "trapper più cattivo d’Italia" si è messo in gioco zappando la terra, mungendo le mucche e facendo volontariato. "È importante fare cose del genere, è fondamentale sacrificarsi nella vita", dichiara il trapper.

