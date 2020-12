Le Iene, liberi i pescatori italiani trattenuti in Libia

Sono finalmente liberi i pescatori di Mazara Del Vallo e trattenuti per 108 giorni in Libia. Dopo che la moglie di uno dei pescatori aveva ricevuto dal marito, qualche ora fa, un messaggio audio inequivocabile: "Siamo liberi", si era diffusa la notizia del "blitz" diplomatico del premier Giuseppe Conte e del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che questa mattina molto presto sono volati a Bengasi, con l'obiettivo di riportare subito dalle loro famiglie i 18 pescatori trattenuti in Libia.



Le Iene hanno intervistato il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci: "Ora è il momento di scaricare la tensione".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE