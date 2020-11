Le Iene, la puntata del 24 novembre in streaming

La puntata de, andata in onda martedì 24 novembre in prima serata su Italia 1 , è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play . È possibile rivedere la puntata integrale nel video qui sopra.Tra le tante inchieste e i servizi di questa puntata, condotta da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi, Le Iene tornano a occuparsi di temi di stretta attualità, dalla gestione della pandemia alla prima linea ospedaliera in lotta contro il coronavirus. Nina Palmieri ci porta nella Rsa dove si trova Carlo Gilardi, nuove rivelazioni sula strage di Erba , la vicenda Ama a Roma.Questo, e molto altro, tra cui un'intervista a Malyka Ayane e Ghemon e lo scherzo a Adriana Volpe