Le Iene, la puntata del 12 novembre in streaming

La puntata de, andata in onda giovedì 12 novembre su Italia 1 , è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play . È possibile rivedere la puntata integrale nel video qui sopra.Tra le tante inchieste e i servizi di questa puntatata, condotta dal trio tutto al femminile Nina Palmieri, Veronica Ruggieri e Roberta Rei, Le Iene tornano a occuparsi di temi caldissimi dell'attualità, come la gestione del coronavirus, l'utilizzo del plasma auto immune e la vicenda dei visoni contagiati.Questo, e molto altro, tra cui un'intervista alla cantantee lo scherzo all'attore milanese