Le Iene, i misteri sul rapimento di Silvia Romano

Il sequestro e la successiva liberazione della giovane cooperante milanese Silvia Romano ha letteralmente diviso l'opinione pubblica. E proprio su questo argomento, Le Iene provano a fare maggiore chiarezza insieme a Massimo Alberizzi, storico corrispondente del Corriere della Sera, il quale rivela: "L'Italia non aveva nessun interesse a liberare Silvia Romano, non le conveniva".



Il giornalista ha raccontato di aver indagato a lungo sul rapimento, sul quale già dal primo giorno - il 20 novembre del 2018 - sembrano esserci diversi punti che non tornano. Incongruenze che aumentano col passare dei giorni, fino ai movimenti sulle chat del suo cellulare.





