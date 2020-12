Le Iene a Bitti, comune sardo travolto dal fango

In un momento storico già particolarmente complicato a causa del, c'è anche chi sta facendo i conti con improvvise bombe d'acqua che hanno provocato vittime, danni e distruzione. Le Iene sono andate a, piccolo paese in provincia diche conta meno di tremila abitanti e che lo scorso 28 novembre è stato travolto dal fango, costato la vita a tre persone."Era un'apocalisse una cosa indescrivibile, sembravano secchi d'acqua - racconta una testimone, Daniela, a- Abbiamo visto passare le macchine, sembravano barchette di carta". Nel paese si percepisce la tanta desolazione di chi ha perso tutto e prova a fare la conta dei danni, ma anche la voglia di ricominciare. Come nel caso del giovane, che aiuta a ripulire la marmeria di famiglia.