Le accuse alla società del presidente della Reggina Luca Gallo

"Niente contributi Inps versati, né Tfr o tredicesime accantonati". Sono queste le accuse di alcuni ex dipendenti della società di, sulle quali le Le Iene cercano di fare luce.Nell'occhio del ciclone l'attività di una grande. Il titolare è il patron della Reggina, squadra che attualmente milita in serie B, che ai microfoni dell'inviata Roberta Rei respinge qualsiasi accusa. Le testimonianze raccolte da Le Iene sono però numerose: per fare chiarezza viene contattata anche la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo.