Lanciano, 18enne in coma per un pugno: "Sta proprio ridotto male"

Lo scorso settembre la notizia del brutale omicidio di, ucciso a calci e pugni dalla violenza del branco, ha scosso tutta l'Italia. Eppure quella tragedia non è stata l’ultimo episodio di violenza che ha avuto come protagonisti dei giovanissimi. Lo scorso 17 ottobre la comunità diè stata scossa da una storia che sembra tragicamente simile. Il protagonista èun ragazzo di 18 anni ridotto in coma da un pugno alla testa."Da un momento all'altro se ne potrebbe andare, sta proprio ridotto male", raccontano i familiari del giovaneal Le Iene . Una tragedia scatenata da futili motivi, una banale discussione con un gruppetto composto da ragazzi di 14, 15, 18 e 13 anni, poi sfociata in violenza. E a sferrare il colpo che ha ferito gravemente Giuseppe è stato proprio il più piccolo del branco. Una vita sospesa anche per la famiglia del 18enne: "Non sappiamo se uscirà dal coma, e non sappiamo come ne uscirà", dichiarano i fratelli Sara e Daniele.