La tragedia di Eleonora, morta durante il parto

Sono passati dieci anni da quando, 33enne din provincia di Vibo Valentia,Una tragedia che, come ribadisce la famiglia a Le Iene ,"si poteva evitare".Eppure, come spiega la Iena, nonostante un giudice di Lamezia abbia riscontrato "evidenti errori, profili di negligenza, imprudenza e imperizia di tutti gli operatori sanitari intervenuti in sala operatoria durante il parto cesareo", il ginecologo che era in sala operatoria,è stato assolto in primo grado dal reato di omicidio colposo.Come invece sottolinea Mario, marito della vittima, sono tante le domande della famiglia che rimangono ancora senza risposta. Una tra tutte: perché Eleonora è stata trasferita solo dopo cinque ore da una struttura, secondo il giudice, “assolutamente inadeguata” per un'emergenza del genere, nella rianimazione di Lamezia?