La rivoluzione dei diversamente influencer

"Siamo tutti uguali ma un po’ diversi". Questa la testimonianza d, ragazzi che raccontano con orgoglio la propria disabilità sui social combattendo con coraggio e ironia le difficoltà della vita quotidiana.A raccontare la storia di questi "diversamente influencer", che contestano la dittatura dei normodotati, èin un lungo e intenso servizio a Le Iene."Oggi mi amo per quella che sono, Nadia persona non Nadia disabile", spiega Nadia, venuta al mondo senza braccia."Tante persone vedono i nostri video e vedono che il mondo della disabilità non è così oscuro", racconta Silvia che invece è nata senza mani, mentre Cris spiega comesia uno modo efficace per disinnescare gli hater: "Non puoi prendere in giro uno che si prende in giro da solo, hai già perso in partenza".

