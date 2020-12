L'intervista di Carl Brave a Le Iene

Carl Brave si racconta in una divertente quanto profonda intervista a Le Iene, in onda durante la puntata di martedì 1 dicembre su Italia 1. Dalle pronuncia del suo nome d'arte alle collaborazioni, tra cui il singolo lanciato insieme a Elodie, alla relazione sentimentale che lo lega alla fidanzata da circa "tre annetti".



Ma durante il faccia a faccia con l'artista romano non sono mancati momenti di ilarità e divertimento, come le telefonate a Gianni Morandi e a Cesare Cremonini per proporre un eventuale featuring, sul quale lo stesso Carl Brave commenta: "E anche questa estate ce l'abbiamo".





